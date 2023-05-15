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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» в четвёртый раз подряд проиграл ЦСКА (не помогли 17 очков и 8 подборов Моэрмана), сезон – 2022/2023 медалей петербургскому клубу не принёс

Баскетбольный «Зенит» в четвёртый раз подряд проиграл ЦСКА (не помогли 17 очков и 8 подборов Моэрмана), сезон – 2022/2023 медалей петербургскому клубу не принёс

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
cskabasket.ru
После прошлогоднего чемпионства на этот раз «Зенит» оказался позади УНИКСа, «Локомотива-Кубани» и ЦСКА.

Отсутствие Алексея Шведа не сказалось на результате серии между «Зенитом» и ЦСКА за бронзу Единой Лиги ВТБ. Армейцы воспряли после разгрома в первом матче и одержали четыре победы подряд, что позволяет говорить о серьёзном преимуществе одного клуба над другим на данный момент времени.

По сообщениям СМИ, Швед смог присутствовать на игре «красно-синих» с «Зенитом», и это тоже могло вдохновить баскетболистов ЦСКА на более уверенную игру. «+10» по итогам стартовой четверти стали для ЦСКА хорошим заделом, но после большого перерыва «Зенит» пустился в успешную погоню. Хорошая игра Калеба Хомсли, Тома Эртеля и доминировавшего под щитами Адриена Моэрмана (у француза – 4 подбора в нападении) позволила «сине-бело-голубым» добиться счёта 58:57 в свою пользу.

Большое влияние на ход игры оказал четвёртый фол Эртеля: главному тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю пришлось временно усадить французского дирижёра атак на скамейку. В концовке у ЦСКА нашёлся «джокер»: Давидовац преуспел и в атаке и в защите, а вот Эртель промазал спасительную «трёху». Итог – 79:82 в матче и 1–4 в серии.

«Питерец.ру» отмечает, что самым результативным игроком матча стал Моэрман – 17 очков (7 из 11 средних бросков и 1 из 6 дальних).

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