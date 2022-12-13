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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу в матче-триллере, завершившемся со счётом 94:95

Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу в матче-триллере, завершившемся со счётом 94:95

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bc-zenit.com
Трёхочковый Тома Эртеля перед сиреной не помог спасти эту игру, но позволил французу отличиться в плане статистики.

«Питерец.ру» отмечает, что поражение в Казани от УНИКСа прервало семиматчевую победную серию петербургской команды. Она началась 7 ноября с победы над «Пари Нижний Новгород», после чего были последовательно обыграны «Локомотив-Кубань», МБА, «Самара», снова «Пари НН», «Астана» и «Парма-Пари».

Но УНИКС смог в четвёртой четверти поединка с «Зенитом» создать победный задел, который не помогли ликвидировать удачные действия Томаса Вимбуша и Тома Эртеля в концовке. УНИКС вёл 8 очков за две минуты до сирены, но гости не сдались. Однако точное дальнее попадание Эртеля лишь помогло легионеру «Зенита» стать самым результативным игроком своей команды (21 очко). Впечатляет количество результативных передач сделавшего дабл-дабл в этой встрече Эртеля – 12 (у всего УНИКСа набралось 19 передач за всю игру). Полезно сыграли у «сине-бело-голубых» ещё и Вимбуш (16 очков и 4 подбора) и Калеб Хомсли (18 очков и 6 подборов).

«Зенит» проиграл со счётом 94:95, а следующим соперником коллектива Хавьера Паскуаля 18 декабря станет саратовский «Автодор».

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