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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» наглядно показал кризис ЦСКА и выиграл регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ

Баскетбольный «Зенит» наглядно показал кризис ЦСКА и выиграл регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ

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57
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Недавно эти же команды играли в Евролиге, но тогда «Зенит» проиграл.  

«Питерец.ру» заметил, что поражение ЦСКА от «Зенита» всколыхнуло в интернете волну недовольства Димитрисом Итудисом. Главный тренер ЦСКА выгнал из команды Майка Джеймса (контракт с американской звездой ещё не расторгнут, но всё к этому идёт), однако сложно было после этого ожидать от армейцев игрового прорыва. Если в Евролиге ЦСКА смог справиться с «Зенитом» и без Джеймса, то календарный матч Лиги ВТБ принёс победу клубу из Санкт-Петербурга.

«Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 81:77, а сайт Лиги ВТБ назвал героем матча Кевина Пангоса. При этом статистика Уилла Томаса или Билли Бэрона выглядит лучше, чем у канадца. Но в четвёртой четверти отстававший ЦСКА пустился в погоню и почти догнал хозяев паркета. И тут нити игры в свои руки взял Пангос, который не позволил «Зениту» упустить столь важную победу. Так впервые в клубной истории «сине-бело-голубые» первенствовали в «регулярке» Лиги ВТБ.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после игры поблагодарил болельщиков. Итудис похвалил свою команду за то, что «-18» смогли превратить в «-1».

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