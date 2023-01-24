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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Арена». Тестовые матчи в самом большом в мире хоккейном комплексе запланированы на март

«СКА-Арена». Тестовые матчи в самом большом в мире хоккейном комплексе запланированы на март

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Google
«СКА-Арена». Тестовые матчи в самом большом в мире хоккейном комплексе запланированы на март

Санкт-петербургский СКА лидирует в текущем первенстве КХЛ. По мнению специалистов, журналистов и букмекеров, именно команда Романа Ротенберга обладает наибольшими шансами на завоевание Кубка Гагарина. Естественно, что многие болельщики, любящие делать прогнозы, заключают пари именно на поединки с участием СКА. Но вдвойне приятней делать это с бонусами от букмекера! Например, промокоды парибет можно забрать на портале «Рейтинг Букмекеров».

В Санкт-Петербурге тем временем подходят к концу работы на новенькой «СКА-Арене». Имея вместимость 21.500 зрителей, этот хоккейный дворец станет самым большим в мире, опередив знаменитый монреальский «Белл-центр», вмещающий 21.302 зрителя.

Сейчас на «СКА-Арене» проходит проверка инженерных сетей, после чего запланирована отделка фасада и интерьеров. Таким образом, уже в марте комплекс будет готов к тестовым матчам.

Переезд же СКА в новое место дислокации запланирован в следующем сезоне. Кроме хоккейных матчей, «СКА-Арена» будет принимать концерты и всякого рода культурные мероприятия. Ожидается, что расписание ивентов появится в течение лета нынешнего года.  

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