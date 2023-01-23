Михаил Пашнин. Защитник СКА родился в Челябинске и начинал играть в «Мечеле»

В регулярном первенстве КХЛ санкт-петербургский СКА выглядит абсолютным доминатором, и не секрет, что команда в нынешнем сезоне очень хочет заполучить главный приз отечественного клубного хоккея. Эксперты-прогнозисты из теннесси бк и других крупных букмекерских контор считают, что именно у СКА наибольшие шансы на завоевание Кубка Гагарина.

Защитник Михаил Пашнин провел за СКА в текущем сезоне 24 матча и является важной частью команды Романа Ротенберга. Интересно, что в детстве маленький Миша и не мечтал о подобных свершениях.

ЧМЗ, территория которого прилегает к местному металлургическому заводу, в девяностые считался одним из самых опасных и неблагополучных районов Челябинска – северная окраина, высокий процент маргинальных групп населения и, следовательно, постоянное попадание в криминальные новостные сводки.

Именно здесь родился и вырос Михаил Пашнин. Как и у многих пацанов, выросших в ЧМЗ в то неспокойное время, его жизнь могла пойти по совсем другой, куда более «кривой и темной дорожке», если бы в семь лет не попал в хоккейную школу местного «Мечела».

Именно хоккей помог Михаилу выбрать правильную дорогу в жизни.