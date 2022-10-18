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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» - с огромным преимуществом самая дорогая команда РПЛ. Следом за ним идут четыре московских клуба

«Зенит» - с огромным преимуществом самая дорогая команда РПЛ. Следом за ним идут четыре московских клуба

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ФК Зенит
«Зенит» - с огромным преимуществом самая дорогая команда РПЛ. Следом за ним идут четыре московских клуба

В новом розыгрыше РПЛ санкт-петербургский «Зенит» предсказуемо возглавляет турнирную таблицу. Многие болельщики заключают пари на поединки «Зенита», исходя из фаворитных котировок букмекеров. Бетторы обычно выбирают БК, предоставляющее определенные бонусы. У «Фонбет» единственное ограничение на использование бонусного пари заключается в том, что воспользоваться им могут только новые клиенты. 

«Зенит» считается беспрекословным фаворитом не просто так. 

По оценке авторитетного портала Transfermarkt, суммарная стоимость всех футболистов питерской команды составляет 156,8 млн евро. 

Чтобы понять, насколько это огромная сумма для российского футбола, достаточно знать, что ростер московского «Динамо», занимающего второе место в лиге по дороговизне состава, равняется 87,7 млн евро. 

Замыкает тройку команд с самыми дорогими составами московский «Спартак» - 79,48 млн евро. 

В Топ-5 входят еще два московских клуба. 

Общая цена игроков «Локомотива» сотсавляет 73,25 млн евро, тогда как состав ЦСКА стоит 71,65 млн евро. 

Самый скромный состав в РПЛ собрал воронежский «Факел» - 9,53 млн евро.  

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