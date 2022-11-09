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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» интересуется защитником сборной Колумбии. Цена вопроса - в районе 15 млн евро

«Зенит» интересуется защитником сборной Колумбии. Цена вопроса - в районе 15 млн евро

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
espncdn.com
«Зенит» интересуется защитником сборной Колумбии. Цена вопроса - в районе 15 млн евро

Санкт-петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате РПЛ, и лишь чудо может помешать клубу из Северной столицы оформить очередное чемпионство. Интересно, что даже среди тех болельщиков, которые заключают пари на поединки российских команд, ставка на «Зенит» считается «железобетонной». Сейчас для того, чтобы взаимодействовать с букмекером, достаточно лишь наличие телефона. А скачать приложение Винлайн на Андроид возможно на портале Рейтинг Букмекеров: тогда самые актуальные котировки всегда будут под рукой. 

Тренерский штаб «Зенита» по-прежнему рассчитывает усилить состав и продолжает следить за 24-летним колумбийским центральным защитником Джоном Лукуми. 

Игрок, проведший семь поединков за национальную сборную своей страны, был интересен питерцам и раньше, когда выступал за бельгийский «Генк». 

Прошедшим летом Лукуми переехал в Италию: «Болонья» заплатила за него 8 млн евро. 

Если итальянцы и согласятся на продажу Лукуми, то «Зениту» придется выложить порядка 15 млн евро и серьезно повысить заработную плату защитника.

Колумбиец в нынешнем сезоне провел 13 матчей за «Болонью» и имеет в Италии хорошую прессу.     

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