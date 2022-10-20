Теневой фаворит с Педри и Гави. Испания может зайти дальше, чем кажется

Уже совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу. Безусловно, катарский мундиаль станет главным событием в мире спорта. Миллиард зрителей будут смотреть поединки главного турнира четырехлетия, а многие болельщики станут заключать пари на поединки лучших сборных мира. Однако, прежде чем вписать заветные цифры в квиток, лучше прислушаться к мнениям профессиональных прогнозистов. Ставки и прогнозы на чм 2022 доступны на портале «Рейтинг Букмекеров».

Сборная Испании, возглавляемая Луисом Энрике, не входит в число основных фаворитов мундиаля - скорее, она из «околотопового» круга сильных команд, которые могут неожиданно для многих выстрелить в Катаре.

Несмотря на наличие определенных проблем, - отсутствие непоколебимого первого номера, равно как и ударного форварда, - «Красная фурия» делает традиционный упор на полузащиту.

В центре поля все будет зависеть от молодых суперзвезд «Барселоны», 19-летнего полузащитника Педри и его 18-летнего коллеги по амплуа, Гави.

Несмотря на юный возраст, оба футболиста демонстрируют высочайший уровень игры. Они настолько хороши, что, кажется, способны нивелировать недостатки сборной Испании.

Не зря эту пару полузащитников сравнивают с легендарным испанским дуэтом Хави - Иньеста, царившем в центре поля. Как Педри и Гави, Хави и Иньеста тоже выступали за «Барселону», а в 2010 году привели сборную Испании к золотым медалям на чемпионате мира в ЮАР.