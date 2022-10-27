Малком и другие южноамериканцы. Самые дорогие футболисты «Зенита»

«Зенит» продолжает лидировать в первенстве РПЛ. Команда впечатляет настолько, что многие болельщики из тура в тур заключают пари на результаты матчей с участием подопечных Сергея Семака. Большинство букмекеров, в том числе и БК «Леон», считают питерский клуб главным фаворитом чемпионской гонки. Сегодня бетторам, дабы следить за котировками, нужен лишь телефон. Скачать приложение БК «Леон» можно по следующей ссылке: https://bookmaker-ratings.ru/app-reviews/prilozhenie-leon-dlya-android-skachat-obzor/.

Мощная игра «Зенита» никого не должна удивлять, ведь у команды отличный ростер. Самый дорогой футболист в составе питерцев - 25-летний бразильский полузащитник Малком, чья стоимость на трансферном рынке составляет 22 млн евро.

Колумбийский опорный полузащитник Вильмар Барриос, которому 29 лет, оценивается в 20 млн евро.

В тройку самых дорогих игроков коллектива из Северной столицы входит и 25-летний бразильский полузащитник Вендел, стоимость которого равняется 19 млн евро.

Чуть меньше, в 18 млн евро, оценен еще один бразилец, 25-летний полузащитник Клаудиньо. Его соотечественник, 28-летний крайний защитник Дуглас Сантос, стоит 16 млн евро.