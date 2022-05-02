«Зенит» уже стал чемпионом России по футболу, но в Лиге Чемпионов не сыграет

Петербургский «Зенит» уже обеспечил себе очередное чемпионство. Победив в 27-м туре «Локомотив», команда Сергея Семака стала недосягаемой для конкурентов по первенству РПЛ. Символично, что автором «золотого» гола в чемпионате – 2021/2022 стал Малком, считавшийся спорной покупкой «Зенита».

Спортивные СМИ уже подвели итоги сезона для «Зенита»: провалом можно считать только кубковый казус с «Аланией». При этом «Питерец.ру» удивится, если контракт между Семаком и «Зенитом» не будет продлён: внутрироссийским гегемоном «Зенит» безусловно стал. А вот что касается давнего вопроса о том, когда начнутся успехи на европейской клубной арене, то в следующем сезоне ответа на него не будет.

А всё потому, что УЕФА отстранил не только «Зенит», но и другие российские клубы от еврокубковых соревнований. Место «Зенита» в Лиге Чемпионов вероятно достанется шотландскому «Селтику», который лидирует в своём чемпионате. Есть шансы вернуться в Лигу Чемпионов и у «Рейнджерс», но отставание от «Кельтов» довольно серьёзное – 6 очков.