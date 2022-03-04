Ярослав Ракицкий больше не будет выступать за «Зенит»

Официальный сайт «Зенита» сообщил о расторжении контракта с 32-летним защитником Ярославом Ракицким. «Питерец.ру» цитирует причину – «тяжёлая семейная ситуация». Интересно, что трудовое соглашение Ракицкого и «Зенита» и так скоро завершалось, при этом ни игрок ни клуб явно не горели желанием продолжать сотрудничество по завершении текущего сезона. А теперь Ракицкий уже перестал быть футболистом «Зенита», за который выступал с января 2019 года. Статистика Ракицкого в «Зените» такова: 108 матчей, 7 голов и 15 передач.

Петербургский клуб поблагодарил игрока обороны за профессионализм и пожелал благополучия его родным и близким. Важное официальное заявление сделал гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев. По словам Медведева, больше никто из игроков не обращался в клуб с просьбами о досрочном расторжении действующего контракта.

Тем временем «Зенит» разгромно обыграл «КамАЗ» в Кубке России (6:0), дубли в этом матче сделали Андрей Мостовой и бразилец Юри Алберто. «Зенит» вышел в четвертьфинал и ждёт жеребьёвки.