Спортсменка Корабелки вновь на пьедестале почета

В начале ноября в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский турнир среди студентов по джиу-джитсу. Студентка факультета морского приборостроения СПбГМТУ Софья Ерина успешно провела две схватки и взяла золото соревнований.

Спортсменка делится своей радостью: «Считаю, что выступила хорошо, и удовлетворена результатами. Подобные турниры оттачивают мастерство. Хотелось бы, чтобы в будущем больше студентов увлеклись этим видом спорта».

Отметим, что это не первая золотая медаль в спортивной карьере Софьи. Три недели назад она получала награду за победу в челябинских соревнованиях: https://www.smtu.ru/ru/viewnews/5714/ и вот - новое достижение.

Поздравляем Софью с победой и желаем ей дальнейших спортивных успехов!