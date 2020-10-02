Баскетбольный «Зенит» обыграл в гостях «Эфес» усилиями Пангоса

Скептики могут сказать, что «Зенит» обыграл турецкий «Анадолу Эфес» только потому, что не смог сыграть Шейн Ларкин. Прошлый сезон Евролиги мог стать не только сезоном «Эфеса», но и персонально сезоном Ларкина. Американский защитник временами демонстрировал запредельный уровень полезности и быстро затмил звёздного новичка «Барселоны» Николу Миротича.

Но и без Ларкина в «Эфесе» есть кому играть. «Питерец.ру» просто перечисляет ростер первого соперника «Зенита» в новом регулярном чемпионате: Мичич, Данстон, Моэрман, Пляйсс, Бобуа, Синглтон. Но нашёлся у «сине-бело-голубых» свой герой – Кевин Пангос.

Заключительную четверть команды начали при счёте 54:49 в пользу хозяев паркета. Но Пангос вместе с ещё двумя новичками «Зенита» (Кей Си Риверсом и Алексом Пойтрессом) смог переломить ход игры. Именно Пангос солировал в решающие моменты и кто знает, не получит ли плеймекер «Зенита» приз MVP тура. Показатели Пангоса впечатляют: 23 очка, 7 передач и «+25» полезности. Немного портят картину победного дебюта для Пангоса 5 потерь (при единственно перехвате), но всё равно удалось победно стартовать.