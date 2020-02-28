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Питерец.ру » Спорт » В битве аутсайдеров Евролиги «Зенит» проиграл «Баварии»

В битве аутсайдеров Евролиги «Зенит» проиграл «Баварии»

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82
Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Команда Хавьера Паскуаля теперь единолично замыкает турнирную таблицу Евролиги.

Назначение Хавьера Паскуаля не дало немедленного эффекта. Баскетбольный «Зенит» проиграл дома «Баварии», и теперь петербуржская команда – на самом дне таблицы.

«Питерец.ру» считает, что «Бавария» просто провалила это сезон. В прошлом регулярном чемпионате команда Деяна Радонича поделила 10–12 места, а ныне превратилась в аутсайдера. Однако главная звезда «Баварии» Грег Монро именно в гостевом матче с «Зенитом» выдал максимум индекса полезности («+31»). Монро набрал 26 очков, сделал 8 подборов и раздал партнёрам 5 передач. Даже 5 потерь не помешали американскому «большому» заслуженно стать лучшим игроком матча, который «Бавария» выиграла со счётом 77:68.

Лучшим у «Зенита» стал центровой Густаво Айон. Мексиканец за полчаса игрового времени набрал 17 очков (8 из 10 с игры!) и «+24» полезности. Тим Абромайтис стал получать больше игрового времени, что сказывается на улучшении личной статистики (вчера форвард «Зенита» набрал 9 очков за 25 минут на паркете «СИБУР Арены»).

Паскуаль уже заявил, что лишит игроков выходных после поражения от «Баварии».

Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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