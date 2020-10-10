«Зенит» победил «Барселону», победный штрафной забросил Томас

Проблемы баскетбольной «Барселоны» перед вылетом в Санкт-Петербург были известны. Однако на паркет у испанского суперклуба (а в баскетболе «Барса» тоже является величиной) вышли все звёзды – Никола Миротич, Ник Калатес, Брэндон Дэвис, Кори Хиггинс, Адам Ханга и Тома Эртель. «Питерец.ру» посмотрел итоговую статистику: лучшим по полезности у гостей Северной столицы стал Миротич («+22»).

Всё решилось на последних секундах: после фола Дэвиса при «+3» в пользу «Зенита» на линию штрафных встал форвард Уилл Томас. Задача была понятна: забить хотя бы один бросок из двух, и тогда добиться овертайма испанский гранд не сможет. Концовка получилась нервной: счёт 71:70 в пользу российского клуба держался до точных штрафных Пангоса – 73:70. Не выдержали нервы у Калатеса, совершившего неспортивный фол. Но предстояло ещё и дожать соперника, и сделать это удалось именно Томасу, не промахнувшегося при исполнении решающего штрафного.

Так «Зенит» выиграл второй матч подряд в Евролиге (ранее в гостях был побеждён «Анадолу Эфес») и стал одним из лидеров стартового отрезка. В прошлом сезоне о таком нельзя было даже мечтать: Жоан Плаза может подтвердить.