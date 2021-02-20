Пангос стал героем концовки победного для «Зенита» матча Евролиги в Белграде

«Питерец.ру» заметил, что коэффициенты букмекеров перед гостевым матчем «Зенита» с сербской «Црвеной Звездой» говорили в пользу победы команды Хавьера Паскуаля. Да, белградский клуб не претендует на попадание в плей-офф Евролиги, но на своей площадке самолюбивый коллектив из Белграда опасен даже для грандов.

Вот и «Зенит» едва не проиграл в концовке, хотя лидировал по ходу матча с комфортным отрывом. В первой половине шоу устроил Остин Холлинз, исполнив эффектный «аллей-уп» после точной передачи Кевина Пангоса. А Кей Си Риверс попадал издали – и с открытых бросков, и с сопротивлением.

Неприятности начались у «Зенита» за 0:55 до сирены, когда Добрич попал дальний бросок, и «Црвена Звезда» повела «+3». Но сыграть на победу у хозяев паркета не получилось: фол на Гудайтисе обернулся против них. Литовский центровой забил только первый штрафной, по Матеуш Понитка забрал важнейший подбор, после чего Пангос попал из-за дуги. На победу бросал Джодан Ллойд – но промахнулся, после чего Риверс забрал подбор на своём щите, и «Зенит» победил со счётом 75:74.