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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» сотворил гостевую сенцацию, одолев ЦСКА с разницей в 3 очка

Баскетбольный «Зенит» сотворил гостевую сенцацию, одолев ЦСКА с разницей в 3 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vtb-league.com
Отсутствие ряда игроков из-за травмы, а главной звезды – по причине скандального характера сказалось на результате встречи.

В преддверии решающих баталий в Евролиге и Единой Лиге ВТБ баскетбольный ЦСКА испытывает серьёзные кадровые и психологические проблемы. «Питерец.ру» уже обращал внимание на неустойчивое положение одного из наиболее звёздных игроков армейцев Майка Джеймса. Американский защитник конфликтовал то с главным тренером, то с партнёрами по команде и сейчас лишён места в составе. К тому же не сыграли с «Зенитом» Торнике Шенгелия и Никола Милутинов.

Ведя 13 очков перед заключительной четвертью, «Зенит» едва не разбазарил преимущество. ЦСКА усилиями Фойтманна вплотную подтянулся к гостям из Петербурга, а немецкий центровой в итоге стал лучшим в составе проигравших (19 очков и 8 подборов). Сайт Лиги ВТБ назвал героем этого матча (победа «Зенита» со счётом 74:71) канадца Кевина Пангоса, набравшего 17 очков. Стабилен Уилл Томас (13 очков и 7 подборов), а почти сделавший дабл-дабл Артурас Гудайтис уверенно смотрелся в трёхсекундной зоне.

Команда Хавьера Пакуаля продолжает лидировать в Лиге ВТБ: «Зенит» одержал 15 побед, проиграв 2 игры. А вот ЦСКА продолжает находиться в кризисе: до поражения от «Зенита» «красно-синие» проиграли «Зелёне Гуре».

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