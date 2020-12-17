«Зенит» переиграл «Баварию» в Евролиге, лучшими стали Томас и Гудайтис

Поначалу матч с «Баварией» складывался для баскетбольного «Зенита» не лучшим образом. Первые две четверти петербургская команда проиграла (к большому перерыву разница составляла «-8»). Выиграв третью четверть со счётом 21:17, «сине-бело-голубые» совершили классический баскетбольный камбэк в заключительной десятиминутке. «Питерец.ру» отмечает наиболее отличившихся в составе «Зенита»: самым полезным стал форвард Уилл Томас (13 очков, 7 подборов и 4 передачи), очень помог команде и центровой Артурас Гудайтис (12 очков и 6 подборов).

В составе гостей лучшую индивидуальную статистику показал защитник Уэйд Болдуин, набравший 20 очков полезности. Интересно было посмотреть и на бывшего игрока «Зенита» Джалена Рейнольдса, который сейчас защищает цвета «Баварии». В матче с «Зенитом», который петербургский клуб в итоге выиграл со счётом 79:75, Рейнольдс вышел со скамейки и набрал 13 очков за 18 минут.

Подмосковные «Химки» не смогли противостоять «Црвене Звезде»: Алексей Швед показал привычный уровень, но лидер «Барсы» Никола Миротич выдал лучшую полезность этого сезона в Евролиге («+32»).