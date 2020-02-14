Без уволенного накануне Плазы «Зенит» смог победить в Перми

«Питерец.ру» не ожидал увольнения Жоана Плазы в феврале, но случилась череда поражений в Единой Лиге ВТБ. Если проигрыши в Евролиге можно было списать на статус дебютанта, то уж в плей-офф нашего чемпионата «Зенит» обязан выходить досрочно.

В Пермь петербургскую команду повёз исполняющий обязанности главного тренера Сергей Вознюк, но играть-то пришлось с тем составом, который подбирал Плаза. И один из тех, кого приглашал испанец, не промахнулся в решающий момент. Американский форвард Уилл Томас при равном счёте забил победный бросок, и «Зенит» обыграл «ПАРМУ» – 84:82. Именно Томас и стал лучшим в составе «сине-бело-голубых» (не в первый раз в этом сезоне!), сделав дабл-дабл (12 очков и 10 подборов, из них 5 – под чужим щитом).

Два зенитовца обогнали Томаса по результативности. Остин Холлинз набрал 15 очков, попав 1 трёхочковый бросок из 6 попыток. Дмитрий Хвостов (14 очков) средние броски не мазал (4 из 4) и раздал партнёрам 6 передач. На фоне Хвостова провалился француз Альбиси: 0 очков и худший в команде показатель «+/-».