ента новостей

22:28
Без уволенного накануне Плазы «Зенит» смог победить в Перми
07:26
Разве это молоко?
06:50
Петербург в романтическом топе
23:04
Концерт в Планетарии «Jazz, Love and Stars»
22:05
Финские легионеры внесли решающий вклад в победу СКА над «Торпедо»
17:45
Исторический парк запускает в социальных сетях акцию, приуроченную к 75-летию Великой Победы
17:41
Михаил Романов заверил: на территории Колпинского района не планируется строительство мусоросжигательного завода
10:04
В Петербург не пустили саженцы пионов из Нидерландов
09:37
В Петербурге прошел семинар для представителей НКО «Грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи»
08:43
Castren & Snellman уходит из города
08:15
Макаров поддержал Кирилла
00:56
Заседание Заксобрания Санкт-Петербурга состоялось 12 февраля
13:52
Волейболистки «Ленинградки» Гарелик и Кузнецова – среди лучших по итогам 14-го тура
11:53
Элли на маковом поле
11:46
В Колпино выявлен факт незаконной реализации стеклоомывающей жидкости
10:47
В Петербурге похитили фургон на эвакуаторе
10:41
В Петербурге похитили автомобиль судьи Ленинградского областного суда
07:42
Сбежала из бокса по коронавирусу
07:23
Браков с иностранцами стало больше
23:44
СКА победил «Амур», победную шайбу забросил Кетов
13:08
Общественники предлогают разрешить профессиональным охранникам досрочно выходить на пенсию
13:04
В Петербурге прошло ледовое шоу под открытом небом в честь старта нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звёзд»
13:01
Выставка «История архитектуры зданий культа Санкт-Петербурга в XVIII-XX веках: от барокко до модерна»
10:54
В Ленобласти задержали угонщиков трактора
08:57
Спрос на поездки в Финляндию
08:23
ОРВИ в Петербурге
23:02
Баскетбольный «Зенит» не смог остановить разогнавшийся «Локомотив-Кубань»
19:41
У петербуржцев есть шанс войти в кадровый резерв «Резиденты Тавриды»
17:19
Петербуржцам не разрешили выйти на антимусорный митинг
17:17
Реконструкция «Афган. Операция «Магистраль»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » Без уволенного накануне Плазы «Зенит» смог победить в Перми

Без уволенного накануне Плазы «Зенит» смог победить в Перми

0
43
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
Баскетбольный «Зенит» прервал полосу неудач сразу после расторжения контракта с Жоаном Плазой.

«Питерец.ру» не ожидал увольнения Жоана Плазы в феврале, но случилась череда поражений в Единой Лиге ВТБ. Если проигрыши в Евролиге можно было списать на статус дебютанта, то уж в плей-офф нашего чемпионата «Зенит» обязан выходить досрочно.

В Пермь петербургскую команду повёз исполняющий обязанности главного тренера Сергей Вознюк, но играть-то пришлось с тем составом, который подбирал Плаза. И один из тех, кого приглашал испанец, не промахнулся в решающий момент. Американский форвард Уилл Томас при равном счёте забил победный бросок, и «Зенит» обыграл «ПАРМУ» – 84:82. Именно Томас и стал лучшим в составе «сине-бело-голубых» (не в первый раз в этом сезоне!), сделав дабл-дабл (12 очков и 10 подборов, из них 5 – под чужим щитом).

Два зенитовца обогнали Томаса по результативности. Остин Холлинз набрал 15 очков, попав 1 трёхочковый бросок из 6 попыток. Дмитрий Хвостов (14 очков) средние броски не мазал (4 из 4) и раздал партнёрам 6 передач. На фоне Хвостова провалился француз Альбиси: 0 очков и худший в команде показатель «+/-».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-01-2020, 23:44
Героическая победа «Зенита» над «Химками», лучшим стал Томас
27-08-2019, 22:43
Уилл Томас из «Зенита» дал интервью «Известиям»
1-11-2019, 22:54
Айон набрал 20 очков, но «Зенит» уступил ЦСКА в Евролиге «-17»
30-11-2019, 14:36
«Зенит» проиграл «Реалу» дома, ЦСКА победил «Барселону» в гостях
20-11-2019, 15:50
Баскетбольный «Зенит» проиграл в Валенсии, «Химки» были разгромлены в Мадриде
16-01-2020, 17:53
«Зенит» победил «Басконию» в Евролиге, следующий соперник – «Валенсия»

Происшествия на дорогах

0
411
10-02-2020, 12:23
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
381
10-02-2020, 12:18
В центре Петербурга иномарка сбила двух пешеходов
0
625
30-01-2020, 10:13
На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области организовано реверсивное движение в связи с ДТП
0
457
27-01-2020, 09:29
В Ленобласти маршрутка улетела в кювет
Наверх