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Питерец.ру » Спорт » Ларкин не помог: баскетбольный «Зенит» обыграл «Эфес» в Евролиге со счётом 85:78

Ларкин не помог: баскетбольный «Зенит» обыграл «Эфес» в Евролиге со счётом 85:78

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Звёздный Шейн Ларкин набрал 20 очков, его коллега по команде Мичич – 23, но победил «Зенит».

В нынешнем сезоне дела турецкого «Эфеса» идут не так блестяще, как раньше. Поражение в Санкт-Петербурге отбросило команду Эргина Атамана за черту участников плей-офф. «Питерец.ру» не исключает, что так может дойти и до отставки тренера, ещё недавно мечтавшего о победе в Евролиге с «Эфесом».

Особенно нужно отметить, что «Зенит» выиграл несмотря на 20 очков Шейна Ларкина. Вчистую проиграв третью четверть, «Зенит» опроверг известное утверждение, сумев победить. Нашлись у «сине-бело-голубых» свои герои: дабл-дабл сделал Артурас Гудайтис (11 очков + 10 подборов), а Уилл Томас набрал 14 очков за 33 минуты на паркете.

По ходу встречи «Зенит» лидировал и не позволил сопернику переломить ход игры. Отметим именно хорошую командную игру и взаимозаменяемость игроков в команде Хавьера Паскуаля. После этой победы «Зенит» с полным правом может считать себя реальным претендентом на попадание в восьмёрку. Если прямо сейчас посмотреть на турнирную таблицу Евролиги, что «Зенит» (13 побед и 6 поражений) взлетел на ТРЕТЬЕ место, опережая «Реал» (13–8).

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