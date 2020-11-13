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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный ЦСКА может указать на дверь Майку Джеймсу

Баскетбольный ЦСКА может указать на дверь Майку Джеймсу

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Главная звезда московских армейцев – в жёстком клинче с Димитрисом Итудисом.  

ЦСКА не извлёк урок из проблем «Зенита» с приглашением и последующим досрочным расторжением контракта с Брэнданом Дженнингсом. «Питерец.ру» напоминает: имевший «торговую марку» НБА Дженнингс не прижился в «Зените», и петербургский клуб вынужден был срочно искать замену несостоявшейся главной звезде.

Схожие проблемы обнаружились и в ЦСКА, да ещё в разгар первого круга Евролиги – 2020/2021. В матче с «Басконией» не принял участие Майк Джеймс. Армейцы с огромным трудом победили, а Димитрис Итудис не стал скрывать, что не доволен поведением своей главной звезды. А ведь снайпер и индивидуалист Джеймс был призван в ЦСКА на замену Нандо Де Коло. Американец демонстрировал достойную звезды Евролиги личную статистику, но вот назвать его командным игроком могли не все.

Известный комментатор Владимир Гомельский уже высказал мнение о том, что ЦСКА в итоге может расстаться не с Джеймсом… а с самим Итудисом. Ведь тренерские просчёты грека известны, а отчисление ведущего игрока по ходу сезона (наверняка придётся ещё и платить легионеру неустойку!) серьёзно ударит по имиджу многократного чемпиона России.

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