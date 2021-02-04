Баскетбольный «Зенит» победил «Нижний Новгород», а Антон Понкрашов стал игроком «Химок»

Оправдал ли Антон Понкрашов надежды при переходе в петербургский «Зенит» это специалисты и любители баскетбола могли обсудить ещё прошлым летом. Опытнейший разыгрывающий наконец-то определился с новым местом трудоустройства, заключив контракт с «Химками». «Питерец.ру» отмечает, что химчане проводят очень неудачный сезон: неудачи в Евролиге и Единой Лиге ВТБ вынудили уйти в отставку Римаса Куртинайтиса.

Если «Химки» сейчас расположились на непривычно низком для себя восьмом месте в Лиге ВТБ, то «Зенит» продолжает побеждать. На своём паркете коллектив Хавьера Паскуаля 2 февраля одолел «Нижний Новгород» со счётом 78:73. Проиграв нижегородцам первую четверть, «сине-бело-голубые» нанесли решающий удар в третьей и победили. Фантастически эффективно сыграл Уилл Томас (на фото): форвард «Зенита» набрал 24 очка и сделал 8 подборов, коэффициент полезности «+36». Больше 10 очков в составе «Зенита» набрали также Артурас Гудайтис (14) и Кевин Пангос (12). У проигравших дабл-дабл сделал американец Люк Петрасек (11 очков и 10 подборов).