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Питерец.ру » Спорт » «Милан» обыграл «Зенит» в Евролиге, самым полезным стал Кайл Хайнс

«Милан» обыграл «Зенит» в Евролиге, самым полезным стал Кайл Хайнс

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Итальянский клуб продолжил свою победную серию, выиграв шестой подряд матч группового турнира.  

Баскетбольный «Милан», который тренирует маститый Этторе Мессина, считается пристанищем стареющих звёзд. «Питерец.ру» перечисляет наиболее громкие имена в составе «Милана»: Серхио Родригес, Луиджи Датоме, Малькольм Дилэйни, Владимир Мицов и бывший игрок ЦСКА Кайл Хайнс. Именно центровой Хайнс стал лучшим по полезности в победном для своей команды матча с «Зенитом»: итальянский клуб выиграл со счётом 82:76, а на счету Хайнса оказалось 12 очков, 8 подборов и «+20» полезности.

К большому перерыву «Зенит» вёл 9 очков, но проиграл и третью («-6») и четвёртую («-9») четверти этого гостевого поединка Евролиги. За полторы минуты до сирены точное попадание форварда «сине-бело-голубых» Уилла Томаса сделало счёт всего лишь 75:73 в пользу «Милана». Но не так давно вставший под миланские знамёна Кевин Пантер забил важнейший средний бросок, а вот Артурас Гудайтис в ответной атаке промахнулся. Статистика Гудайтиса во встрече со своей бывшей командой такая: 8 очков, 5 подборов и «+11» полезности.

А в ЦСКА похоже вновь накалилась ситуация вокруг Майка Джеймса: в СМИ просочились отголоски о каком-то «инциденте в раздевалке».

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