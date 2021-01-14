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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» обидно проиграл «Баварии» с разницей в 2 очка

Баскетбольный «Зенит» обидно проиграл «Баварии» с разницей в 2 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Великолепная игра Артураса Гудайтиса не помогла «Зениту» добиться главного – победы в гостях.

До визита в Мюнхен «Зенит» выдал впечатляющую серию из трёх побед в регулярном чемпионате Евролиги подряд. «Питерец.ру» напоминает, что на старте нынешней «регулярки» «сине-бело-голубые» выиграли четыре матче из четырёх.

Могли бы обыграть вчера и «Баварию», если бы повезло в концовке. Не дрогнул Владимир Лючич – главная ударная сила «Баварии» нынешней Евролиге. Сербский форвард выдал фантастическое начало сезона, а в дальнейшем набрал «+35» полезности в игре с «Валенсией». В поединке с «Зенитом» Лючич не промахнулся в решающий момент, а вот Кевин Пангос не забил спасительный трёхочковый. Так «Бавария» выиграла у «Зенита» со счётом 82:80 и опережает команду Хавьера Паскуаля в турнирной таблице. Несмотря на поражение, «Зенит» пока держится в восьмёрке плей-офф, но вся борьба ещё впереди.

Отлично сыграл в Мюнхене центровой Артурас Гудайтис. Литовец за 31:48 на паркете «Ауди Дома» набрал 22 очка и сделал 6 подборов, его полезность составила «+28». Подмогой Гудайтису может стать подписание «Зенитом» американца Тайрика Блэка: слухи об этом уже появились.

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