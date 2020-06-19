Айверсон покинет «Зенит», контракты Айона, Ренфро и Альбиси заканчиваются

От Колтона Айверсона ждали главного – стабильности. Однако травмы Густаво Айона возложили на американского «большого» дополнительную ответственность. В первую очередь – в матчах Евролиги, слишком много из которых «Зенит» проиграл. Слишком много – потому что по ходу сезона был уволен Жоан Плаза, который и приглашал Айверсона в российский клуб.

«Питерец.ру» заметил промелькнувший слух о том, что может пополнить сине-бело-голубые ряды литовский центровой Артурас Гудайтис. Если это случится, то «Зенит» может получить настоящего бойца и прекрасного специалиста по игре в защите. Однако у родившегося 19 июня 1993 года Гудайтиса в минувшем сезоне были те же проблемы, что и у возрастного Айона – травмы. В «Милан» из ЦСКА перешёл статусный Кайл Хайнс, и Гудайтис теперь должен искать новый клуб.

Что касается Алекса Ренфро и Эндрю Альбиси, то и они не радовали стабильностью. Но на восприятии отдельных легионеров «Зенита» всё равно есть отпечаток от проигранных матчей в главной клубном турнире Европы.