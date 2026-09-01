Выставочный проект «Переплетения». Арт-объекты из текстиля. Групповая выставка

Выставочный проект «Переплетения» объединяет работы художников, выступающих под цеховым знаменем «Гильдии текстильщиков», и предлагает широкий взгляд на популярное сегодня направление fiber art (текстильное, или волоконное, искусство). За этим названием скрывается широкий спектр техник, подразумевающих работу со всевозможными волокнами — шелком, шерстью, синтетикой и даже кинопленкой.

Как ни странно, текстильное искусство считается довольно молодым. Шитье, ткачество, вязание и вышивка сопровождают человечество с древнейших времен, но в сферу искусства эти практики попали только в XX веке. Авторам приходилось доказывать, что «декоративное» — это не всегда «прикладное», а декоративно-прикладные работы могут быть не менее убедительными и концептуально емкими, чем масштабные инсталляции.

Зрителя ждет огромное разнообразие техник: стринг-арт, обкручивание, войлоковаляние, плетение, вязание, квилт и ручная вышивка. В каждой работе — авторский взгляд на современный мир, пропущенный через нити и воплощенный в кропотливом процессе создания.

Даты проведения выставки: 4 сентября 2026 — 10 января 2027

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург