Выставка Ксении Власовой «Женское»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Ксении Власовой, которая показывает женщин как хранительниц коллективной памяти.

Название выставки — «Женское» — говорит о способе существования в этом мире. Женщины сохраняют и передают память поколений, удерживают незаметные связи между людьми, превращают фрагменты истории в непрерывную ткань времени. Само время в живописи Ксении течет иначе. Оно не движется от прошлого к настоящему, а существует как единое пространство.

Создается ощущение, что в этих произведениях почти ничего не происходит. Героини молчаливы, их движения едва уловимы, взгляды женщин обращены вглубь себя или скользят мимо зрителя. Но за этой неподвижностью скрывается постоянное внутреннее движение. Повторение становится не декоративным приемом, а способом показать, как память продолжает жить в семейных преданиях, ценностях, традициях, жестах и интонациях.

В произведениях Ксении Власовой сложно выделить главный элемент, ведь каждая фигура, взгляд, свободный участок пространства существуют как части единой конструкции. Ритм, симметрия, повторение и паузы становятся такими же выразительными средствами, как цветовое решение или рисунок.

Работы с выставки не предлагают однозначности в трактовке. Они скорее приглашают почувствовать, что память — не только архив прошлого, но и живая структура, которая соединяет времена.

Даты проведения выставки: 20 августа 2026 — 22 ноября 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург