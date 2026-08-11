Выставка персонажей мастера-кукольника Dima ПЖ

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку персонажей мастера-кукольника Dima ПЖ и предлагает зрителям самостоятельно сочинить истории этого причудливого народца.

Dima ПЖ — это громкое имя в уютном мире поклонников авторской куклы. И название выставки, и творческий псевдоним автора намекают на то, что перед зрителем развернется какое-то фантастическое повествование. И оно действительно развернется. Вот только придумать его придется самостоятельно.

Перед нами прошествует целая процессия персонажей в причудливых костюмах неведомых цивилизаций: невеселый клоун и утомленный пилигрим, благодушная царица и растерянный царь, миловидная монахиня неизвестного культа, веселый Чебурген и папин чудик, сбежавший из детского рисунка. Зритель наблюдает участников драматических, а может быть и исторических событий! Но что произошло в этой герметичной художественной вселенной, из которой они проникли в наш мир? Автор, как и его куклы, хранит многозначительное молчание, и только воображение поможет пролить свет на то, чего не было.

Даты проведения выставки: 14 августа 2026 — 1 ноября 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург