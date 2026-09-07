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Питерец.ру » Культура » Выставка Алана Хатагты «Женщина глазами мужчины»

Выставка Алана Хатагты «Женщина глазами мужчины»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Алана Хатагты

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Алана Хатагты, где перед нами предстает женский образ, сотканный из наблюдений, фантазий, впечатлений, цвета и орнамента.

Можно ли увидеть другого человека таким, какой он есть на самом деле, не искажая восприятие собственными воспоминаниями, представлениями и ассоциациями? В работах Алана Хатагты женщина становится собирательным персонажем, созданным из красоты, традиции, реальности и фантазии. В одних произведениях перед нами легко узнаваемая героиня. Ее лицо, фигура и взгляд позволяют почувствовать характер. В других внимание смещается к деталям — цвету ткани, узору или фрагменту пейзажа, — и именно из них складывается цельный образ, передающий не столько внешнее сходство, сколько впечатление о человеке.

Важную роль играет культурный контекст. В работах звучат фольклорные мотивы праздника, ожидания, предчувствия, перехода. Они не служат фоном и не объясняют характер героинь, а скорее создают вокруг них особое пространство, где личная история соприкасается с культурой. Традиционные детали при этом не превращают произведения в иллюстрации прошлого, а являются частью современного художественного языка автора. Насыщенные цвета и необычные композиционные решения усиливают их звучание.

В объемных работах прием подмены сходства впечатлением еще заметнее. Лицо может раствориться, фигура распасться, а узнаваемость почти полностью уйти, но присутствие героини сохраняется в форме, орнаменте, фактуре, в самой пластике объекта. Художник отходит от буквального изображения, его внимание сосредоточено не на внешних чертах, а на том, что скрывается за ними. Его интересует «столкновение субъективных переживаний человека с тем объективным и непостижимым, что происходит помимо его воли и желаний».

Даты проведения выставки: 11 сентября 2026 — 6 декабря 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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