В Петербурге пройдёт XIV Петербургский международный форум здоровья

С 13 по 15 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» будет проходить XIV Петербургский международный форум здоровья, посвященный актуальным вопросам активного долголетия и поддержания здоровья граждан.

В рамках мероприятия специалисты рассмотрят стратегии противодействия онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, обсудят внедрение искусственного интеллекта в медицинскую практику, затронут темы репродуктивного здоровья и новейших терапевтических подходов.

Для широкой публики 15 октября будут организованы бесплатные медицинские консультации и диагностические процедуры.

Кроме того, на форуме будет представлена выставка «Медицинская индустрия», демонстрирующая передовые достижения отечественных разработчиков в области здравоохранения.