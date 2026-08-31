Выставка «От Народного дома императора Николая ΙΙ к Музыкальному театру имени Ф. И. Шаляпина»

Выставка посвящена судьбе знакового театрального пространства Санкт‑Петербурга, история которого началась в 1900 году с учреждения Народного дома императора Николая ΙΙ.

Экспозиция позволит проследить более чем вековую историю здания, построенного архитектором Григорием Люцедарским в Александровском парке, а также театральных трупп, связанных с этим домом. На подмостках Народного дома выступали драматические и оперные артисты, театральную часть возглавляли известные деятели театра Николай Сазонов и Алексей Алексеев-Яковлев, во главе оперного дела в 1910–1915 гг. стоял певец Николай Фигнер, новаторские режиссёрские работы представлял Александр Санин.

Акцент выставки сделан на истории Оперного зала, открытого в 1912 году. Его сцена стала свидетелем значительных событий отечественной театральной жизни. Здесь пел Фёдор Шаляпин, выступали знаменитые исполнители начала XX века — Павел Андреев, Антонина Нежданова, Мария Кузнецова-Бенуа, Любовь Андреева-Дельмас, Леонид Собинов, Дмитрий Смирнов и любимые публикой гастролёры – Маттиа Баттистини, Энрико Джиральдони и другие. В Оперном зале шли спектакли мирового классического репертуара и ставились новинки музыкального театра. В 1906 г. здесь состоялась петербургская премьера оперы «Садко» Николая Андреевича Римского-Корсакова, а в 1914 и 1917 годах впервые в Петербурге были поставлены оперы «Дон Кихот» Жюля Массне и «Дон Карлос» Джузеппе Верди с участием Фёдора Шаляпина.

На выставке можно увидеть оригинальные эскизы оформления спектаклей, поставленных на драматической и оперной сцене Народного дома, из собраний Театральной библиотеки и Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Среди них рисунки, созданные Алексеем Алексеевым-Яковлевым и Сергеем Пановым для постановок начала XX века, а также работы художников нового времени – Натальи Зюзькевич, Татьяны Королёвой, Татьяны Кудрявцевой и других авторов.

Специально для выставки петербургский скульптор Олег Шоров создал уменьшенную копию памятника Ф. И. Шаляпину (скульптор Евгений Ротанов, архитектор Иван Кожин), который в скором времени будет установлен в Александровском парке, рядом с основной сценой Музыкального театра, носящего имя великого певца.

Посетители смогут составить представление о репертуаре Народного дома, рассматривая редкие экземпляры пьес из собрания библиотеки, каждый из которых несёт на себе свидетельства времени – пометы цензоров, постановщиков и суфлёров, а также увидеть издание с ярлыком библиотеки Народного дома и личным штампом А. Я. Алексеева-Яковлева.

Редкие документы из фондов библиотеки представлены автопортретом Ф. И. Шаляпина, его письмами и фотографиями, материалами по истории Народного дома и народного театра, оригинальными программами спектаклей.

Театральные эскизы, афиши, фотографии и документы, запечатлевшие богатую историю Народного дома, специально для выставки в копиях предоставили Санкт‑Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Российский государственный исторический архив и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт‑Петербурга.

Впервые широкому зрителю представлены ноты и фотографии из личных архивов артистов оперной сцены – Любови Андреевой-Дельмас, Павла Андреева, Евгении Бронской, Маттео Баттистини и других – из коллекции В. М. Дзевановского.

Экспозицию дополняют книги по истории народного театра из собрания Театральной библиотеки.

Выставка включена в перечень мероприятий Года петербургской культуры и будет открыта для посетителей до 16 октября 2026 года.

Вход свободный.