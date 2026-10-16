В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие выставки «Месяц музеев», объединившей сразу девять музеев города и России. Масштабный культурно-просветительский проект, реализованный на территории развития «Гранд Каньон», стал новым этапом постоянно действующего фестиваля «Русский мир», направленного на популяризацию исторического и культурного наследия страны.

Участниками проекта стали Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера), Всероссийский музей А. С. Пушкина, Государственный музей политической истории России, Государственный музей-институт семьи Рерихов, Музей истории денег АО «Гознак», Санкт-Петербургский музей игрушки, Музей хлеба и Народный музей «А музы не молчали…».

Каждый участник подготовил собственный стенд, знакомящий с историей музея и его собраниями. В экспозиции представлены фотографии уникальных музейных предметов, отдельные экспонаты и интерактивные материалы. Выставка позволяет совершить путешествие по разным эпохам и страницам истории России.

Приветствуя участников мероприятия, заместитель главы администрации Выборгского района Павел Рыбчак подчеркнул важность знакомства с историей и культурой страны, выразил надежду на дальнейшее расширение проекта и поблагодарил организаторов, особо отметив вклад Муссы Экзекова в развитие района.

Директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера) Андрей Головнёв обратил внимание на особую роль музеев в сохранении исторической памяти и формировании культурной идентичности.

«Музей — это не просто хранилище предметов, а место, где формируется наше представление о самих себе. Недавно я назвал музей не кладовой, а роддомом идентичности. И мне кажется, это очень точное определение. Поэтому я считаю важным, что девять музеев представлены здесь, в „Гранд Каньоне“. Люди приходят сюда отдохнуть, сменить обстановку, и одновременно у них появляется возможность обратиться к истории и культурному наследию», — отметил Андрей Головнёв.

Инициатор проекта «Русский мир», член Общественной палаты России, основатель территории развития «Гранд Каньон» Мусса Экзеков подчеркнул, что объединение девяти музеев стало результатом многолетнего сотрудничества с музейным сообществом.

«Сегодня проект „Русский мир“ выходит на новый уровень. Впервые здесь объединились сразу девять музеев. Каждый музей уникален. Наша выставка — это не отдельные презентации. Это единый рассказ о нашей стране — через музейные предметы, события, человеческие судьбы. Мы не заменяем музеи. Мы помогаем людям сделать первый шаг к знакомству с ними», — отметил Мусса Экзеков.

Он поблагодарил руководителей и коллективы всех девяти музеев за доверие и сотрудничество, подчеркнув, что «Месяц музеев» открывает новый этап совместной работы.

Символом объединения музеев стало создание общего культурного полотна. Первую подпись рядом с изображением «Гранд Каньона» оставил Мусса Экзеков, затем к нему присоединились представители всех девяти музеев. Эта акция подчеркнула общую цель участников проекта — сохранять, изучать и передавать культурное наследие следующим поколениям.

«Месяц музеев» стал новым этапом проекта «Русский мир», который реализуется на территории развития «Гранд Каньон» совместно со Всемирным клубом петербуржцев и ведущими музеями России.

В 2026 году проект получил новый импульс развития. Расширилась тематика экспозиций, стали активнее использоваться интерактивные форматы, выставочные программы объединяются с разнообразными культурными и просветительскими мероприятиями. Так, в сентябре на территории «Гранд Каньона» прошёл масштабный форум «Симфония жизни», посвящённый 120-летию Дмитрия Шостаковича.

Особенность «Русского мира» заключается в том, что музейное искусство становится частью повседневной жизни людей. «Гранд Каньон», ежегодно принимающий более 15 миллионов посетителей, предоставляет учреждениям культуры возможность познакомить со своими коллекциями широкую аудиторию, в том числе семьи с детьми и молодёжь.

Эта работа продолжает концепцию «Гранд Каньона» как территории развития, где торговые и развлекательные функции сочетаются с образовательными, спортивными, культурными и социальными инициативами.

Выставка «Месяц музеев» открыта для посетителей до 31 октября 2026 года. Вход свободный.