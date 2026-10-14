3 ноября в «Колизее» Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки». Будет не только прекрасная музыка - незабываемый вечер лучших саундтреков из аниме знаменитого японского аниматора пройдёт с видео-инсталляцией и эффектом полного погружения.

Анимация Хаяо Миядзаки – настоящий праздник. Каждая картина японского режиссёра – удивительный мир, многогранный и сложный, оттого одинаково увлекательный для детей и взрослых. Его сказки обращаются к самым глубоким слоям сознания на языке образов. Равноценно с анимацией и сюжетом, огромную роль здесь играет музыка. Тандем Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хитаиси возводят в один ранг с такими знаменитыми дуэтами, как Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти или Стивен Спилберг и Джон Уильямс. Их совместная работа началась в 1984 над мультфильмом «Навсикая из долины ветров». Саундтрек создаётся композитором с помощью огромной звуковой палитры – от симфонического оркестра до эмбиента и психоделики.

В программе: «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров», «Ведьмина служба доставки», «Мой сосед Тоторо», «Порко Россо», «Со склонов Кокурико», «Ветер крепчает», «Могила светлячков», «Покемон».

«Каждый из нас должен найти свой источник вдохновения. И порой это бывает непросто», - говорила художница Урсула из фильма Миядзаки «Ведьмина служба доставки». На этот раз – всё просто!

Начало в 19.00