Концерт «Музыка Кино: Голливуд — СССР»

17 сентября оркестр MarimbaMix под управлением Станислава Григоренко приглашает вас в путешествие по самым ярким страницам киномузыки — от легенд Голливуда до бессмертных хитов советского кино, которые прозвучат на сцене концертного зала Колизей Арена (Невский пр., д.100).

Великие саундтреки двух кинематографических эпох прозвучат в одном концерте.

Представьте: зал погружается в темноту, и первые аккорды знакомой с детства мелодии разливаются по арене — то грозный «Имперский марш» из «Звёздных войн», то лирический вальс из «Берегись автомобиля», то задорная музыка «Кавказской пленницы». Вы узнаёте каждую ноту, но слышите её впервые — в уникальной аранжировке оркестра MarimbaMix. Вместе с оркестром MarimbaMix выступят замечательные солисты: Елена Даник — саксофон и Константин Стуков — труба.

Все композиции прозвучат в уникальных аранжировках оркестра MarimbaMix — звучание, которое невозможно услышать больше нигде. Маримбы, вибрафоны и ударные, дополненные саксофоном и трубой, придают знакомым мелодиям новую глубину, текстуру и эмоциональную окраску. Это не просто концерт — это встреча с любимой музыкой, увиденной с неожиданной стороны.

Приходите — узнавайте, пойте, удивляйтесь!

Начало в 19.00.

6+