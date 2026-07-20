ента новостей

16:17
В Петербурге стартовала Неделя сохранения здоровья мозга
16:04
На участке трассы А-120 «Южное полукольцо» введут реверсивное движение
13:51
Концерт «Музыка Кино: Голливуд — СССР»
11:04
В Петербурге мужчина ограбил своего соседа по коммунальной квартире
10:43
На Русановской улице мужчина распылил перцовый баллончик в сторону подростка
10:23
В Петербурге мужчина ранил двоих мужчин из травматического пистолета во дворе жилого дома
10:17
В поселке Репино полицейские проверили иностранных постояльцев хостела
10:07
В Ленобласти в ДТП погибла 13-летняя пассажирка «Рено Логан»
09:57
Сборная Испании обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по футболу
10:25
В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона
09:59
В Ленобласти мост через реку Свирь разведут для прохода судна «Игорь Ильин»
14:09
Открытие выставки «Великие флотоводцы и мореплаватели Флота Российского»
12:52
В аэропорту Пулково задержали курьершу мошенников, обманувших пенсионерку из Киришей
12:47
В Ленобласти микроавтобус «Форд-Транзит» насмерть сбил велосипедиста
12:43
В Петербурге задержали подозреваемого в хулиганстве во время дорожного конфликта
12:35
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине
12:26
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников при получении денег от пенсионера
12:22
В Ленобласти полицейские пресекли деятельность подпольного рыбного цеха
10:10
В Кронштадте установят памятник русским морякам «Ангелы Мессины»
10:01
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия» в Петербурге
13:43
Во Всеволожске конфликт мужчин завершился стрельбой из травматики
13:38
В Гатчине подросток на электросамокате сбил 6-летнего велосипедиста
13:34
В Петербурге задержали девушку, причастную к ограблению постояльца гостиницы
13:23
В центре Петербурга женщина напала с ножом на сожителя
15:43
Шоу под дождем «Признание в любви» - 15 лет!
15:26
На КАД в ДТП погиб 76-летний мужчина
15:16
В Приморском районе в ДТП пострадал 15-летний подросток на электро-питбайке
15:10
В Петербурге задержали молодого человека за стрельбу из сигнального пистолета
15:05
В Петербурге поймали домушника за кражу ноутбука из коммуналки
15:00
В Невском районе задержали студентку, обманувшую школьницу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Концерт «Музыка Кино: Голливуд — СССР»

Концерт «Музыка Кино: Голливуд — СССР»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
17 сентября в Колизей Арене (Невский пр., д.100) концерт «Музыка Кино: Голливуд — СССР»

17 сентября оркестр MarimbaMix под управлением Станислава Григоренко приглашает вас в путешествие по самым ярким страницам киномузыки — от легенд Голливуда до бессмертных хитов советского кино, которые прозвучат на сцене концертного зала Колизей Арена (Невский пр., д.100).

Великие саундтреки двух кинематографических эпох прозвучат в одном концерте.

Представьте: зал погружается в темноту, и первые аккорды знакомой с детства мелодии разливаются по арене — то грозный «Имперский марш» из «Звёздных войн», то лирический вальс из «Берегись автомобиля», то задорная музыка «Кавказской пленницы». Вы узнаёте каждую ноту, но слышите её впервые — в уникальной аранжировке оркестра MarimbaMix. Вместе с оркестром MarimbaMix выступят замечательные солисты: Елена Даник — саксофон и Константин Стуков — труба.

Все композиции прозвучат в уникальных аранжировках оркестра MarimbaMix — звучание, которое невозможно услышать больше нигде. Маримбы, вибрафоны и ударные, дополненные саксофоном и трубой, придают знакомым мелодиям новую глубину, текстуру и эмоциональную окраску. Это не просто концерт — это встреча с любимой музыкой, увиденной с неожиданной стороны.

Приходите — узнавайте, пойте, удивляйтесь!

Начало в 19.00.

6+

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

31-03-2026, 20:46
Концерт ударно-мелодического оркестра MarimbaMix
13-03-2026, 09:55
Ансамбль MarimbaMix отмечает 15-летней юбилей
24-11-2020, 20:05
Юрий Башмет и «Солисты Москвы» выступят в Петербургской филармонии
25-06-2025, 15:07
Эннио Морриконе и Нино Рота лучшее в исполнение «Impulse Orchestra»
4-08-2019, 23:46
Русские рок-хиты в исполнении симфонического оркестра
2-03-2026, 11:27
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:07
В Ленобласти в ДТП погибла 13-летняя пассажирка «Рено Логан»
16-07-2026, 12:47
В Ленобласти микроавтобус «Форд-Транзит» насмерть сбил велосипедиста
15-07-2026, 13:38
В Гатчине подросток на электросамокате сбил 6-летнего велосипедиста
14-07-2026, 15:26
На КАД в ДТП погиб 76-летний мужчина
Наверх