На сцене «Колизея» выступит Нина Шацкая в сопровождении квартета Оксаны Петриченко

8 сентября в концертном зале «Колизей» (Невский пр., д.100) состоится вечер, который обещает стать настоящим праздником музыки и чувства. На сцене выступит заслуженная артистка России Нина Шацкая в сопровождении квартета Оксаны Петриченко.

Её голос — это тонкая грань между романсом и джазом, между классикой и импровизацией, между словом и настроением. В союзе с утончённым звучанием квартета под управлением Оксаны Петриченко рождается особое музыкальное пространство, где каждый тембр и каждый аккорд поддерживает и обрамляет лирический мир Нины Шацкой.

В этот вечер прозвучат романсы, джазовые импровизации и лирические песни, наполняющие каждое выступление Нины теплом, искренностью и неповторимой атмосферой. В программе — проникновенные мелодии Раймонда Паулса, песни на стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, легендарные шлягеры из репертуара Клавдии Шульженко и Муслима Магомаева, а также авторские премьеры, которые откроют новые грани творчества артистки.

Начало в 19.00