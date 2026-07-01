VI Петербургская международная неделя балалайки «Русское чудо»

С 30 июня по 5 июля 2026 года Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга проводит VI Петербургскую международную неделю балалайки «Русское чудо».

В январе исполнилось 165 лет со дня рождения Василия Андреева – русского музыканта, композитора и дирижёра, родоначальника Андреевского оркестра и русской концертной балалайки, чья любовь к народной музыке переросла в национальное достояние. Этой дате и будет посвящена Неделя «Русское чудо» 2026 года.

Главная миссия проекта, ставшего за последние годы одним из наиболее известных

и востребованных в российском зарубежье, – это продвижение уникального имиджа Санкт-Петербурга как родины музыкального символа России – концертной балалайки. Именно здесь состоялось первое публичное выступление «Кружка любителей игры на балалайках» во главе с Василием Андреевым. И именно с него началось триумфальное шествие в нашей стране и за рубежом Великорусского Андреевского оркестра – первого в мире оркестра русских народных инструментов, в котором они были объединены по симфоническому принципу.

В рамках проекта пройдут репетиции участников в формате сводного оркестра, творческие встречи зарубежных музыкантов с ведущими балалаечниками Северной столицы Георгием Нефёдовым и Евгением Желинским, мастер-классы педагогов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по игре на балалайке и домре.

Одним из ключевых событий станет II конференция Международной ассоциации коллективов и исполнителей игры на русских народных инструментах «Русское чудо».

Участниками этого года станут артисты и коллективы, играющие на русских народных инструментах, музыканты-балалаечники из Беларуси, Казахстана, Чешской Республики, Франции и Латвии.

4 — 5 июля в Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона пройдетглавное событие — VI Уличный Андреевский фестиваль «Русское чудо».

Участники из зарубежных стран и лучшие петербургские творческие коллективы продемонстрируют свои навыки и достижения, подарят петербуржцам и гостям Северной столицы два дня настоящего праздника исконно русского творчества.

Начнется фестиваль с концерта Государственного русского концертного оркестра

Санкт-Петербурга, художественный руководитель, главный дирижер и солист (электробалалайка) – Дмитрий Калинин. Зрители увидят Театр песни и танца «Морошка». Легендарный «Терем-квартет» выступит совместно с з. а. Республики Татарстан Альбертом Жалиловым, «Эссе-Квинтет» покажет программу с солисткой Аной Агрбой. Участниками фестиваля станут ансамбли «Бис-Квит», «Квинтет четырех», «Менестрели».

Гостем фестиваля выступит балалаечник из Казани Артур Давлетшин. Торжественной кульминацией традиционно станет итоговое выступление зарубежных музыкантов-балалаечников в формате сводного оркестра «Русское чудо» с программой, которую они подготовят в рамках совместных репетиций за первые 5 дней проекта. Солистом международного оркестра выступит балалаечник из Франции Николай Кедров.

Завершится программа гала-концертом, совместно с Молодежным оркестром национальных инструментов «Терема» сыграют ведущие музыканты-балалаечники Санкт-Петербурга: Георгий Нефедов и Евгений Желинский, а также юный виртуоз-балалаечник Максим Бельник.

Гости фестиваля также побывают в «Городке БалалайкерЪ», где народные ремесленники «Академии мастеров» будут проводить мастер-классы разного профиля под общим названием «Мастерская русского Страдивариуса». Желающих будут обучать росписи балалаечного фасада и изготовлению сувенирной балалайки.

Данный проект реализуется с 2018 года в рамках осуществления госполитики России в отношении соотечественников за рубежом в партнёрстве с Федеральным агентством Россотрудничество, с Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. А. Римского-Корсакова, Театром-фестивалем «Балтийский дом», Международной ассоциацией коллективов и исполнителей игры на русских народных инструментах «Русское чудо».