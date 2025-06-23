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Питерец.ру » Культура » Выставка Аллы Анатольевны Ивашинцовой «На краю времени»

Выставка Аллы Анатольевны Ивашинцовой «На краю времени»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
АРТМУЗА
23 июня в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Аллы Анатольевны Ивашинцовой «На краю времени».  Живопись, коллаж.

Экспозиция, представляющая собой художественное и философское исследование мироздания и личных переживаний, побуждает зрителя к размышлению. Видит ли он ту же картину мира, испытывает ли сходные эмоции? Художник предлагает задуматься о свободе выбора жизненного пути, о неопределенном отрезке времени, связывающем прошлое и настоящее. Это своеобразный личный журнал, представленный в необычной форме.

Алла Анатольевна Ивашинцова, российская художница и поэтесса, родилась 29 июня 1939 года в Ленинграде. Тяготы блокады Ленинграда пережила вместе со своей матерью. Активно начала заниматься творчеством в зрелом возрасте. В 2006 году в Петроградском центре современного искусства с успехом прошла её дебютная персональная выставка, где были представлены коллажи. С 2007 года, параллельно с созданием коллажей, она увлеклась живописью.

Творчество Аллы Ивашинцовой часто характеризуют эпитетами, отражающими его суть: "чистота", "незапятнанность", "первозданность", "преисполненность вдохновением", "открытие новой реальности в себе", "активность и творческая энергия".

23 июня 2025 — 15 сентября 2025

Музей современного искусства АРТМУЗА / 13 линия ВО, 70
Галерея «Дизайн клаб», 2 этаж.

Источник: АРТМУЗА
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