Выставка Аллы Анатольевны Ивашинцовой «На краю времени»

Экспозиция, представляющая собой художественное и философское исследование мироздания и личных переживаний, побуждает зрителя к размышлению. Видит ли он ту же картину мира, испытывает ли сходные эмоции? Художник предлагает задуматься о свободе выбора жизненного пути, о неопределенном отрезке времени, связывающем прошлое и настоящее. Это своеобразный личный журнал, представленный в необычной форме.

Алла Анатольевна Ивашинцова, российская художница и поэтесса, родилась 29 июня 1939 года в Ленинграде. Тяготы блокады Ленинграда пережила вместе со своей матерью. Активно начала заниматься творчеством в зрелом возрасте. В 2006 году в Петроградском центре современного искусства с успехом прошла её дебютная персональная выставка, где были представлены коллажи. С 2007 года, параллельно с созданием коллажей, она увлеклась живописью.

Творчество Аллы Ивашинцовой часто характеризуют эпитетами, отражающими его суть: "чистота", "незапятнанность", "первозданность", "преисполненность вдохновением", "открытие новой реальности в себе", "активность и творческая энергия".

23 июня 2025 — 15 сентября 2025

Музей современного искусства АРТМУЗА / 13 линия ВО, 70

Галерея «Дизайн клаб», 2 этаж.