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Питерец.ру » Культура » Выставка Аллы Полковниченко «Пересечь экватор»

Выставка Аллы Полковниченко «Пересечь экватор»

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37
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка Аллы Полковниченко «Пересечь экватор».

26 января, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка Аллы Полковниченко «Пересечь экватор».

На экспозиции собраны произведения, посвящённые южному полушарию, - творческие впечатления художника от путешествий.
Это и результат участия в пленэрных проектах, и квинтэссенция самостоятельных странствий.
Индонезия, Куба, Марокко, - вот лишь малая часть тех стран, которые увидела и изобразила Алла Полковниченко.

Действительно, где она только не побывала!

В Индонезии и на Кубе – с пленэрами «Бюро творческих экспедиций».
В Индию отправилась с проектом «Русская Атлантида».
В Марокко, Египте, Турции – в несезонное время, чтоб разминуться с толпами туристов и увидеть страны в их естественном миропорядке.

В Бирме и Кении Алле Полковниченко ещё предстоит побывать, но произведения, изображающие яркие образы этой страны, уже созданы силой её творческого воображения: портреты написаны с натуры в московской мастерской, а фон прорисован по материалам, собранным в России.

«Желать чего-то - так же сладко как, и получать желаемое», - таков подход художника.

Название выставки звучит как призыв и одновременно демонстрация стремления автора преодолеть условную земную линию – экватор.

В России, где на большей части страны зима длится шесть месяцев в году, жителям катастрофически не хватает солнца, света, витамина D; особенно это понятно южному человеку. 

Алла Полковниченко родом из Таганрога; она с удовольствием обращается к жарким темам, открывая для себя новые страны и таким образом согревая нас, зрителей, южным теплом.

Выставка Аллы Полковниченко «Пересечь экватор» продлится до 26 марта.

Вернисаж состоится 26 января, в 19.00.

Вход, как и всегда в АРТМУЗЕ, свободный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: АРТМУЗА
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