26 января, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка Аллы Полковниченко «Пересечь экватор».
На экспозиции собраны произведения, посвящённые южному полушарию, - творческие впечатления художника от путешествий.
Это и результат участия в пленэрных проектах, и квинтэссенция самостоятельных странствий.
Индонезия, Куба, Марокко, - вот лишь малая часть тех стран, которые увидела и изобразила Алла Полковниченко.
Действительно, где она только не побывала!
В Индонезии и на Кубе – с пленэрами «Бюро творческих экспедиций».
В Индию отправилась с проектом «Русская Атлантида».
В Марокко, Египте, Турции – в несезонное время, чтоб разминуться с толпами туристов и увидеть страны в их естественном миропорядке.
В Бирме и Кении Алле Полковниченко ещё предстоит побывать, но произведения, изображающие яркие образы этой страны, уже созданы силой её творческого воображения: портреты написаны с натуры в московской мастерской, а фон прорисован по материалам, собранным в России.
«Желать чего-то - так же сладко как, и получать желаемое», - таков подход художника.
Название выставки звучит как призыв и одновременно демонстрация стремления автора преодолеть условную земную линию – экватор.
В России, где на большей части страны зима длится шесть месяцев в году, жителям катастрофически не хватает солнца, света, витамина D; особенно это понятно южному человеку.
Алла Полковниченко родом из Таганрога; она с удовольствием обращается к жарким темам, открывая для себя новые страны и таким образом согревая нас, зрителей, южным теплом.
Выставка Аллы Полковниченко «Пересечь экватор» продлится до 26 марта.
Вернисаж состоится 26 января, в 19.00.
Вход, как и всегда в АРТМУЗЕ, свободный.
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