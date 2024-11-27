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Питерец.ру » Культура » Выставка Прохора Вечканова «Художник начала XXI века»

Выставка Прохора Вечканова «Художник начала XXI века»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Прохора Вечканова «Художник начала XXI века»

28 ноября в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Прохора Вечканова «Художник начала XXI века».

Персональная выставка этого художника посвящена осмыслению XXI века, главной разделительной осью которого стали события предшествующего столетия: современный мир, безусловно, явился из пепла его. В своих работах Прохор Вечканов не иллюстрирует факты истории, но пытается разобраться в причинах и следствиях событий.

Как художник века XXI, обладающий своим, особым видением жизни, стилистикой и характерными приёмами, П. Вечканов берется за сложное дело, изображая явление, превышающее силы человека, внушающее инстинктивный ужас. Война — это пятая стихия, с которой человечество
имеет дело на протяжении всей истории.

Поделиться со зрителем своими чувствами, мыслями, наблюдениями и осмыслением общего прошлого и возможного будущего – задачи, которые ставит художник в этой выставке. Экспозиция отличается своей и энергетикой, и художественной выразительностью, каждая картина выставки цепляет взгляд, заставляет остановиться и задуматься, но при этом не пытается раздавить зрителя тяжестью изображенных событий.

28 ноября 2024 — 28 января 2025

Вернисаж: 29 ноября в 19:00 
Вход свободный  
Галереи «Большая ремесленная» и «У золотой лестницы», 4 этаж
Живопись и графика.

Источник: АРТМУЗА
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