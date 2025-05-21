Выставка Натальи Климовой «О! Женщина. Весь мир играет для тебя»

В стенах Музея современного искусства АРТМУЗА продолжает свою работу персональная экспозиция Натальи Климовой «О! Женщина. Весь мир играет для тебя».

Посещение выставки является бесплатным и продлится до 17 июня.

Центральной темой представленных работ является воспевание Женщины: её многогранной и таинственной сущности, раскрытой сквозь призму истории, народных традиций, окружающей среды, а также через эстетику окружающего мира и художественного творчества. Каждое произведение представляет собой целую вселенную, позволяющую зрителю погружаться в созерцание и открывать новые грани смысла.

Основными героями картин выступают женские образы, однако они не являются портретами в традиционном понимании или изображениями конкретных личностей. Скорее, это визуализация эмоциональных состояний, передающие внутренний мир девушек и их восприятие действительности.

По словам Натальи Климовой, искусство является неотъемлемой частью её жизни. В её произведениях отражены личные переживания, чувства и искренние эмоции, которые находят отклик у зрителя, представляя собой суть человеческого существования.

17 апреля — 17 июня 2025 года.

Вернисаж 17 апреля в 19.00

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