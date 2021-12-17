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Выставка токийского художника Хироаки Мияямы «Гэндзи-моногатари»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку токийского художника Хироаки Мияямы

Музей Эрарта представляет выставку токийского художника Хироаки Мияямы, погружающего зрителя в изящный мир традиционной японской культуры

  • Графика, вдохновленная «Повестью о блистательном принце Гэндзи» — одним из главных произведений классической литературы Японии
  • Филигранная техника цветного офорта, где каждый цвет печатается с отдельной медной пластины
  • Автор, чьи работы хранятся в собраниях Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Государственного музея искусства Востока

«Гэндзи-моногатари» — первая в Санкт-Петербурге выставка художника Хироаки Мияямы, соединяющего в своем творчестве современность и традиционную культуру Японии. Экспозиция названа в честь одного из величайших творений японской классической литературы, созданного в эпоху Хэйан (794–1185), — «Гэндзи-моногатари», или «Повести о блистательном принце Гэндзи». В основе сюжета книги, авторство которой приписывается придворной даме императрицы Сёси Мурасаки Сикибу, лежит любовная история принца Гэндзи, внебрачного сына императора. Каждая из 54 новелл рассказывает об отдельном эпизоде из жизни юноши, с изысканной легкостью и изобретательностью покоряющего женские сердца. Вот уже тысячу лет эта книга привлекает художников. А в эпоху Эдо тетради с иллюстрациями к «Повести» являлись неотъемлемой частью приданого невесты.

Обратившись к легендарному тексту в наше время, в эпоху вестернизации и глобализации, Хироаки Мияяма в течение десяти лет создавал пятьдесят четыре цветных офорта. Они представляют собой не буквальные книжные сюжетные иллюстрации в европейском понимании, а отдельные графические листы. В них — поэтические параллели с текстом и атмосфера традиционного японского изящества. Женские персонажи, чьи имена в «Повести» созвучны названиям цветов, у Мияямы предстают как ветка вишни, цветок ириса, бутон тюльпана… В лаконичной графике художника воплощено эстетическое кредо «все лишнее безобразно». Стилистику традиционной японской живописи «катё-э» (картина о цветах и птицах) он сочетает с такими чертами современной западной гравюры, как свободное пространство, фрагментарность, недосказанность. Хироаки Мияяма мастерски владеет техникой цветного офорта, которая требует сосредоточенности: каждый цвет печатается с отдельной медной пластины. Порой художник печатает с пяти–семи пластин, а для наложения фона использует сусальное золото или серебро.

Художественная интерпретация «Гэндзи-моногатари» Хироаки Мияямы погружает зрителя в изящную атмосферу традиционной японской культуры. С работами художника, чья графика представлена во многих музейных собраниях, включая Шанхайский музей, Национальный музей Тайваня, Национальный музей в Варшаве, Государственный музей изобразительных искусств им А. С. Пушкина, Государственный музей искусства Востока в Москве, уже успели познакомиться зрители в Японии, США, Китае, Италии, Бельгии, Чехии и других странах — теперь погрузиться в этот изысканный мир предстоит посетителям музея Эрарта.

Даты проведения выставки: 18 ноября 2021 — 20 февраля 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

6+

Источник: Эрарта
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