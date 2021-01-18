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Питерец.ру » Культура » Выставка «Чжуан Хунъи. Соцветие»

Выставка «Чжуан Хунъи. Соцветие»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Музей Эрарта
Музей Эрарта продолжает представлять яркие проекты: 2021 год начнется с открытия выставки «Соцветие» китайског художника Чжуан Хунъи

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку китайско-нидерландского художника Чжуан Хунъи, который кропотливо «собирает» свои трехмерные картины из созданных вручную бумажных цветов.

— Сочетание восточной техники оригами с европейской образностью

— Невероятные цветовые вариации и переходы

— Один из наиболее успешных современных китайских художников, представлявший КНР на 55-й Венецианской биеннале

2021 год начнется в музее Эрарта с открытия выставки китайско-нидерландского художника Чжуан Хунъи. Он родился в провинции Сычуань, однако с 1990-х годов живет в Голландии. В произведениях автора органично сочетаются традиционный для китайского искусства материал — рисовая бумага — и узнаваемые образы бескрайних голландских цветочных полей. Из бумажных цветов, сложенных Чжуаном в технике оригами и покрытых градиентным способом акриловой или масляной краской, собираются необыкновенные трехмерные картины.

В этих невероятно тактильных работах соединяются живопись и скульптура. Каждая деталь в них указывает на кропотливый труд создателя, а цветовые вариации, которые удается передать художнику, поражают воображение. В полной мере плавные переходы между оттенками раскрываются тогда, когда зритель начинает перемещаться относительно картин в пространстве.

Чжуан Хунъи создает также объемные скульптуры и объекты, однако выставка в Эрарте посвящена именно живописи. Впечатляющие «Пейзажи» и «Клумбы» будут представлены в экспозиционном пространстве таким образом, чтобы дополнительно подчеркнуть плавные и непрерывные переходы между оттенками.

Даты проведения выставки: 22 января 2021 — 23 мая 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Музей Эрарта
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