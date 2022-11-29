Межмузейный выставочный проект «Портрет художника»

Более 180 живописных и скульптурных работ, инсталляций и арт-объектов из собраний 23 музеев страны, в том числе: Русского музея, Московского музея современного искусства, Вятского художественного музея имени Васнецовых, Музея нонконформистского искусства, Государственного музея истории Санкт-Петербурга и т.д., а также частных коллекций и галерей будет представлено на трех этажах выставочного пространства.

Лейтмотивом выставки станет образ творца - многоликий и непостижимый, отражающий мир во всех его противоречиях.

Персонажами экспозиции стали кумиры российской и мировой культуры — Тициан и Эль Греко, Пабло Пикассо и Амедео Модильяни, Ренато Гуттузо и Владимир Маяковский, Сальвадор Дали и Оскар Кокошка, Исаак Бродский и Александр Рылов, Натан Альтман, Руфим Фрумак, Михаил Керзин, Георгий Нисский. Их образы созданы вдохновением не менее известных российских художников ХХ века.

Экспозиция открывает свои двери 6 декабря 2022 года и продлится до 26 февраля 2023 года.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв.

Санкт-Петербург Наб. канала Грибоедова, 103