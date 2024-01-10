23 января, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка Эдуарда Мойсейкова «Русь многоликая».

Центральный герой экспозиции - русский человек. Но это обозначение не национальной, а духовной принадлежности.

Русский дух, то, что составляет народный характер, духовную суть нашей страны, - пёстрое полотно традиций, натур, личностей, - вот о чём картины Эдуарда Мойсейкова.

И название выставки, и представленные на ней произведения отражают актуальные сегодня вопросы: приверженность устоям, близость к живому, изначальному, принадлежность русскому чувствованию и душе.

Здесь воплотилось то, чем ценна эстетика нашего народа. По мнению художника, её суть - единение человека с природой, простота и глубина характеров.

В каждой работе - пытливый интерес к традициям Руси. Полотна иллюстрируют различные моменты жизни: христианские праздники и унаследованные языческие обычаи, бытовые сцены и их персонажей, лирические женские образы и подвижные детские лица.

Неизменно радостную окрашенность работам Эдуарда Мойсейкова придаёт цвет роскошных нарядов героев картин. В отношении мастера к цвету, использовании чистых, открытых тонов тоже проявляется внутренняя связь с народными традициями.

Экспозиция, представленная в АРТМУЗЕ, позволяет составить представление об авторской манере, стиле изображения, живописном почерке художника — на контрасте динамики и статики, размашистого пастозного мазка, на эмоционально взрывном цвете.

Выставка Эдуарда Мойсейкова «Русь многоликая» продлится до 23 марта.

Вернисаж состоится 23 января, в 19.00.

Вход, как и всегда в АРТМУЗЕ, свободный.