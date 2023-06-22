Выставка «Времён искать воспоминаний»

27 июня, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка живописных работ южноуральского мастера Александра Кульпина «Времён искать воспоминаний».

Эта экспозиция - не только и не столько повод восхититься красотами Урала; здесь больше искания и размышлений автора на тему этногенеза и зарождения цивилизаций.

Исследуя историю древнего городища Аркаим, перелагая её на живописный лад, домысливая, фантазируя, художник переносит нас в мир исчезнувшего социума. Не ища аналогов и не претендуя на историческую достоверность, он силой своего воображения воссоздаёт события тысячелетней давности, рождая новые образы и темы, так располагающие к размышлениям.

Пространство и время замирают на полотнах Александра Кульпина, позволяя зрителю прикоснуться к вечности, почувствовать себя частью Вселенной.

Работы впечатляют масштабом творческого замысла и манерой исполнения. Оригинально и неожиданно само звучание цвета в этих мистических композициях. Необычный метод письма – живописно-объёмный, почти скульптурный, - неизбежно привлекает внимание и заставляет неотрывно вглядываться, скрупулёзно рассматривать, пристально изучать.

Александр Кульпин увлекается поэзией и сам сочиняет стихи, что наполняет особой прелестью ностальгии и его живописные произведения.

Тяга к астрономии и изучению строения Вселенной значительно обогащают и расширяют мир творческой фантазии автора, открывая зрителям новые грани художественного мироощущения.

Космос и история, интерес к будущему и прошлому России, к древним цивилизациям, населявшим территорию нашей страны, - всё вместе это становится неиссякаемым источником идей и вдохновения для создания картин, представленных на экспозиции в АРТМУЗЕ.

Выставка живописных работ Александра Кульпина «Времён искать воспоминаний» продлится до 24 августа.

Вернисаж состоится 27 июня, в 19.00. Здесь тему исканий себя, сущности живого, космогенеза поддержит музыкально-поэтическая композиция от творческого коллектива «Музыка и слово»: будет виолончель, будут стихи, будет атмосферно!

Как и на все выставки и мероприятия музея, вход свободный.