АРТМУЗА представит персональную выставку Андрея Блиока

29 марта в Музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ откроется персональная выставка Андрея Блиока.

Экспозицию составили графические и живописные работы. Их представление неравномерно, и несмотря на то, что окончил художник монументальную мастерскую Академии Художеств имени И. Е. Репина, более его влечет именно графическое исполнение.

Для А. А. Блиока графика раскрыла немало замечательных и совершенно самобытных творческих возможностей, а для нас, для зрителей — позволяет проникнуть в интимный мир мыслей художника и его искусства. Она — своего рода признание. Подобно тому, как почерк может открыть взору посвященного какие-то тайны характера писавшего, точно так же и рисунок, зачастую явственней, чем медленно вызревающее большое полотно, указывает на глубинные тенденции мастера. В самом деле, что может быть показательнее живого, быстрого, непосредственного рисунка.

Мир в сложности и многообразии его связей с человеком является неотъемлемой частью его произведений, что свидетельствует о живом интересе художника к действительности, выявляя в самых обыкновенных картинах жизни некий новый импульс, находя удивительное в обыденном и раскрывая, согласно пожеланию Бодлера, всякий раз новую поэзию современности. Для тех, кто любит постигать смысл и очарование восхищающих их шедевров, произведения А. А. Блиока представят особый интерес.

Увидеть и постичь можно будет до 29 мая в галерее «Ц» Музея современного искусства Артмуза. Вход свободный!