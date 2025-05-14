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Питерец.ру » Культура » Выставка «Великая Победа! Память поколений»

Выставка «Великая Победа! Память поколений»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
myhistorypark.ru
Выставка «Великая Победа! Память поколений», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и Году защитника Отечества

В музейно-выставочном комплексе «Россия — Моя история» состоялось открытие экспозиции «Великая Победа! Эстафета памяти», приуроченной к 80-й годовщине триумфа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и объявленному Году защитника Отечества.

В экспозиции представлены произведения воспитанников детских художественных студий, объединений взрослых художников-энтузиастов и мастеров декоративно-прикладного искусства из семнадцати городских культурно-досуговых организаций.

Творческие работы выполнены в разнообразных направлениях изобразительного и прикладного искусства: живописные и графические произведения, искусство лоскутного шитья, эксклюзивные и интерьерные куклы, художественная роспись по дереву, плоскостная флористика, картины, выполненные из соломки, бумажная пластика, а также кинусайга.

На выставке представлено около ста работ, в которых авторы передали не только эпизоды Великой Отечественной войны, но и своё глубокое почтение к ним, к героям, которые вынесли на себе бремя военного времени и встали на защиту Отчизны.

Выставка размещена в атриуме комплекса и будет открыта для посещения до 1 июня 2025 года.

Посещение выставки бесплатное!

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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