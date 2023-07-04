Арт-объект «Шерстяной Петербург» покажут в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»

4 июля в музейно-выставочном центре "Россия - моя история" открылась выставка арт-объект "Шерстяной Петербург", на которой представлены работы образцового детского коллектива художественного творчества студии декоративно-прикладного искусства «Юные дизайнеры» СПб ГБУ «КДК» Красносельский».

Выставка посвящена 320-летию Санкт-Петербурга.

Девять месяцев «Юные дизайнеры» при СПБ ГБУ «КДК «Красносельский», кропотливо создавали уникальные картины из шерсти с видами Северной Столицы. Тридцать две картины объединены в два полотна, которые поражают своей неповторимостью, яркой палитрой и узнаваемыми видами города. Все работы выполнены с любовью и усердием.

Коллекцию шерстяных работ дополняют символы города: всем известный Чижик-Пыжик, Заяц на бревнах, у Иоанновского моста, Петропавловской крепости, львы Петербурга, Петровская пушка, Бюст Екатерины и Петра Первого, Двуглавый орел, кораблик Адмиралтейства, памятники котам Санкт-Петербурга. Самой триумфальной фигурой данного арт-объекта является фигура самого Петра Первого, высота ее составляет больше 150 см.

8 июля, в рамках проведения выставки, состоится мастер-класс «Закладка в технике сухого валяния». Мастер-класс проведут участники Образцового детского коллектива художественного творчества студии декоративно-прикладного искусства «Юные дизайнеры». Начало мастер-классов: 13:00, 14:00, 15:00

На мастер-классе участники, познакомится с техникой создания удивительных полотен, изготовленных к 320-летию Санкт -Петербурга. В данной технике гости смогут создать для себя маленький подарок-закладку для книги.

Выставка расположена в атриуме Исторического парка и продлится до 4 августа 2023 года.

Вход свободный.