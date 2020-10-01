Материалы выставки «Память поколений» дополнят экспозиции проекта «Россия — Моя история» по всей стране

Выставка «Память поколений» стала первым и одним из центральных просветительских событий празднования 75-летия Великой Победы в рамках национального проекта «Культура» и уже открылась в 17 исторических парках «Россия — Моя история». Мультимедийные экспозиции, «оживившие» шедевры отечественного искусства второй половины ХХ века, объединили большое количество новых фактов об истории Великой Отечественной войны. Поэтому руководством Ассоциации исторических парков было принято решение интегрировать исторический архив проекта в постоянные экспозиции «Россия — Моя история».

Подготовка к проекту «Память поколений», начиная от подбора шедевров в 45 музеях страны и заканчивая техническим оснащением мультимедийных залов и настройкой сложного видеомэппинга, заняла более года и потребовала участия сотен людей. Одним из важнейших направлений создания экспозиции стала научная исследовательская и изыскательная работа, в рамках которой историческая редакция проекта «Россия — Моя история» при научной поддержке Российского военно-исторического общества собрала большой объем новой информации о героях, фронтовой жизни, тяготах и подвигах Красной Армии.

«Мультимедийные приложения в тачскрин-панелях, интерактивные книги, хронологические ленты, подборки интересных фактов станут основными форматами для собранных сведений, которые займут свое место в экспозициях парка, посвященных истории XX века в 22 городах присутствия проекта», — сообщил директор Ассоциации исторических парков И. В. Есин.

Интерактивная выставка стала продолжением художественной экспозиции «Память поколений», проходившей в Московском «Манеже» с 4 ноября по 10 декабря 2019 года. Мультимедийный проект, ожививший при помощи современных цифровых технологий более 200 шедевров отечественных мастеров живописи XX века, рассказывает о главных темах Великой Отечественной войны — «Начало войны», «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 1970–1980-е», «Во имя жизни. 1990–2010-е». Сотни цифровых полотен содержат уникальную коллекцию, собрать которую в «подлинниках» одновременно невозможно ни в двух городах, ни тем более в 20 регионах страны.

Одним из самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину. Так, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый взгляд художника выбрал из фронтовых будней в качестве сюжета для своего полотна. Технологии, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других, помогут любителям искусства стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов.

Организаторами экспозиции стали Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Российского военно-исторического общества.

В Санкт-Петербурге экспозиция в Историческом парке продолжит работу до 1 ноября 2020 года.