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Питерец.ру » Культура » Исторический парк продлит выставку «живых» полотен

Исторический парк продлит выставку «живых» полотен

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Выставка «Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» продолжится до конца года.

Выставка «Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» продолжится до конца года. Мультимедийная экспозиция открылась в начале сентября на два месяца. Но в связи с повышенным интересом к выставке в центре «Россия – моя история» решили продлить ее до 30 декабря 2020 года.

За время работы «Память поколений» посетили около 8 тысяч человек, большинство из них - школьники.

«Выставка открылась в Год Памяти и Славы и посвящена 75-летию Великой Победы. Мы ожидали большого интереса к ней. Соблюдая новый стандарт безопасности, мы стараемся проводить экскурсии так, чтобы максимально защитить присутствующих от контакта друг с другом. В настоящее время у нас зарегистрировано большое количество заявок на посещение выставки, поэтому было принято решение продлить ее еще на два месяца», - говорит генеральный директор музейно-выставочного центра Олег Черняга.

Произведения изобразительного искусства благодаря эмоциональному влиянию, способствуют лучшему усвоению знаний об историческом событии через переживания, что особенно важно для детей и подростков, ведь в этом возрасте формируются духовные качества человека.

На выставке представлены более 200 картин отечественных художников ХХ века из 45 музеев России. Экспозиция знакомит посетителей с творчеством известнейших советских художников и скульпторов: А. Дейнеки, П. Корина, А. Пластова, П. Кончаловского, Кукрыниксов, Ю. Пименова, В. Мухиной, Е. Вучетича, А. Самохвалова, Р. Фалька, А. Лактионова, В. Яковлева, И. Глазунова и других.

Юные посетители так отзываются о выставке: «Это немного страшно, но это нужно увидеть, чтобы не повторилась война, и чтобы люди смогли защитить свою страну, если это понадобится». Люди старшего поколения встречаются на выставке со своими любимыми произведениями живописи, знакомыми им с детства. Ветераны вспоминают, как воевали за Родину, будто возвращаясь в давно минувшие дни. Выставка объединяет поколения, сохраняя память о подвиге героических предков.

Мультимедийная экспозиция расположена в зале «ХХ век». Подробная информация на сайте myhistorypark.ru.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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